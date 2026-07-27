ليست الأسماك فقط : 7 فواكه تحتوي على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 01:20 مساءً - يرتبط اسم أحماض أوميجا 3 غالبًا بالأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل، إلا أن هناك مصادر نباتية أخرى يمكن أن تساهم في زيادة الحصول على هذه الدهون الصحية، ومن بينها بعض أنواع الفواكه التي تحتوي على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أحد أنواع أوميجا 3 النباتية.

ورغم أن الفواكه لا توفر كميات كبيرة من أوميجا 3 مقارنة بالمكسرات أو البذور أو الأسماك، فإن إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن يساعد في تعزيز صحة القلب والدماغ، كما يمنح الجسم العديد من الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خيارًا صحيًا خاصة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

ما هو أوميجا 3؟ ولماذا يحتاجه الجسم؟

تعد أحماض أوميجا 3 من الدهون الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، لذلك يجب الحصول عليها من خلال الغذاء.

وتلعب هذه الأحماض دورًا مهمًا في:

دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الحفاظ على وظائف الدماغ والذاكرة.

تقليل الالتهابات في الجسم.

دعم صحة العين.

المساهمة في تعزيز الجهاز المناعي.

ويتوفر أوميجا 3 في ثلاثة أنواع رئيسية، هي ALA الموجود في المصادر النباتية، وEPA وDHA الموجودان بصورة أساسية في الأسماك الدهنية والطحالب.

1- الأفوكادو

يعد الأفوكادو من أفضل الفواكه الغنية بالدهون الصحية، إذ يحتوي على كمية من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، إلى جانب الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في دعم صحة القلب، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، كما أنه غني بالألياف والبوتاسيوم.

2- الكيوي

يحتوي الكيوي على نسبة بسيطة من أوميجا 3 النباتية، كما يتميز باحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين C والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، التي تساعد في تقوية المناعة وتعزيز صحة القلب.

3- التوت الأسود

يوفر التوت الأسود كمية محدودة من حمض ألفا لينولينيك، إضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة قوية تساهم في مكافحة الالتهابات، وحماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

4- الفراولة

رغم أن محتوى الفراولة من أوميجا 3 ليس مرتفعًا، فإنها تعد من الفواكه الغنية بفيتامين C والبوليفينولات، وهي مركبات نباتية تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي.

5- التوت الأزرق

يتميز التوت الأزرق بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على مضادات أكسدة قوية إلى جانب كميات صغيرة من أوميجا 3 النباتية، ما يجعله خيارًا مناسبًا لدعم صحة الدماغ وتحسين وظائف الذاكرة.

6- المانجو

توفر المانجو كمية محدودة من حمض ألفا لينولينيك، كما تحتوي على فيتاميني A وC، بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز المناعة.

7- البرتقال

يحتوي البرتقال على كميات بسيطة من أوميجا 3 النباتية، لكنه يعد من أفضل مصادر فيتامين C، كما يوفر البوتاسيوم الذي يساهم في الحفاظ على صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

هل تكفي الفواكه للحصول على احتياجات الجسم من أوميجا 3؟

يشير خبراء التغذية إلى أن الفواكه لا تعد المصدر الأساسي للحصول على أحماض أوميجا 3، لأن الكميات التي تحتوي عليها من حمض ألفا لينولينيك (ALA) تكون محدودة.

وللحصول على احتياجات الجسم بصورة أفضل، ينصح بالاعتماد على مصادر أكثر غنى، مثل:

بذور الكتان.

بذور الشيا.

الجوز.

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل.

الطحالب، خاصة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

وتوفر الأسماك والطحالب نوعي EPA وDHA، اللذين يستطيع الجسم الاستفادة منهما بصورة مباشرة، بينما يحتاج حمض ALA الموجود في المصادر النباتية إلى التحول داخل الجسم إلى هذه الأشكال، وهي عملية تتم بكفاءة محدودة.

كيف تزيد من تناول أوميجا 3 بطريقة صحية؟

ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن يجمع بين الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية أو البدائل النباتية المناسبة، لضمان الحصول على الكميات الكافية من أحماض أوميجا 3، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم.

كما أن تنويع مصادر الغذاء يساعد في تحقيق أقصى استفادة صحية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويدعم وظائف الدماغ، ويحافظ على الصحة العامة على المدى الطويل.