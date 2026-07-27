حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 01:20 مساءً - أكد الإعلامي محمد شبانة أن التكاتف والدعم المتكامل من كافة الجهات الرياضية والمؤسسية كان العامل الحاسم في إنهاء ملف رخصة الأندية المحترفة لنادي الزمالك، مشدداً على أن القلعة البيضاء تمثل إحدى الركائز الأساسية للرياضة الوطنية وقيمة لا يمكن الاستغناء عن وجودها في المحافل القارية.
محمد شبانة يؤكد: الدولة والجهات الرياضية ساندت الزمالك للحصول على الرخصة لأنه رمز للرياضة المصرية
وأوضح شبانة، خلال تقديمه برنامج «نمبر وان» المذاع عبر شاشة قناة «CBC»، أن الوقوف بجانب النادي وتذليل العقبات أمامه جاء انطلاقاً من قيمته التاريخية والجماهيرية العريضة.
قيمة الكيان ومسؤولية الحفاظ عليه
واستعرض الإعلامي الرياضي أبعاد حسم ملف الرخصة والرسائل المترتبة عليه:
- الدعم المؤسسي والشامل: حظيت القلعة البيضاء بمؤازرة وتنسيق كبيرين من كافة أطراف المنظومة لإنهاء المتطلبات الاستثنائية واستيفاء شروط الرخصة.
- مكانة النادي وتاريخه: اعتبر شبانة أن حصول النادي على الرخصة هو إنجاز إداري طبيعي بحجم النادي؛ فالزمالك بوزنه التاريخي أكبر من اختزال طموحاته في مجرد استيفاء الأوراق، لكن الظروف الاستثنائية تطلبت التدخل والمساندة.
- رعاية الرموز الوطنية: اختتم شبانة تصريحاته موضحاً أن كافة مؤسسات الدولة والرياضة لم تكن لتسمح بغياب الزمالك عن البطولات القارية، بالنظر لما يمثله كرمز من رموز الرياضة المصرية والعربية وجب الحفاظ على مكانته واستقراره.