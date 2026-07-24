حلمي طولان: زيادة مشاركي إفريقيا صعوبة تطبيقه حالياً.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 08:12 مساءً - حلّ الكابتن حلمي طولان ضيفاً على الإعلامي مدحت شلبي في برنامج «يا مساء الأنوار من المونديال» عبر شاشة MBC مصر 2، ليطرح تحليله لعدد من الملفات الساخنة على الساحة الرياضية.

الموقف من زيادة ممثلي قارة إفريقيا

تطرق طولان إلى المقترح المتداول بشأن توسيع قاعدة الفرق المشاركة في المنافسات القارية، مستبعداً تطبيقه الفوري:

توقيت التطبيق: أشار إلى صعوبة اعتماد القرار خلال الموسم الجاري نظراً لضبط وتحديد المواعيد والجدول الزمني مسبقاً، معتبراً أن الموسم المقبل هو الأقرب للتنفيذ رغم أمنيته السابقة بتطبيقه منذ سنوات.

المستوى الفني: أبدى طولان تخوفه من تأثير زيادة الأندية على قوة البطولات، مضرباً المثل بالمونديال الذي لا ترتفع إثارته إلا مع الأدوار الإقصائية (دور الـ 32)، ومؤكداً أن كثرة الفرق قد تضعف القيمة التنافسية.

تجربة معتمد جمال وتحديات الزمالك المرتقبة

تناول طولان الملف الفني لنادي الزمالك وتقييم الفترة الماضية، مستعرضاً النقاط التالية: