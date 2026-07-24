حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 08:12 مساءً - يستعد فريق ريال مدريد الخوض مباراة ودية مغلقة أمام فريق ألكوركون على ملاعب «فالديبيباس»، في إطار تحضيرات الميرينجي للموسم الجديد واختبار جاهزية العناصر المتاحة.

ريال مدريد يواجه ألكوركون وديًا في فالديبيباس وسط غيابات متعددة

وشهدت التدريبات الأخيرة للفريق الملكي استمرار غياب الثلاثي: فيرلان ميندي، إيدير ميليتاو، ورودريجو، حيث يخضعون لبرامج تأهيلية مكثفة للتعافي من الإصابات المختلفة التي ألمت بهم مؤخرًا.

كما افتقدت الحصة التدريبية خدمات عدد آخر من اللاعبين الدوليين الحاصلين على راحة إضافية عقب انتهاء مشاركاتهم مع منتخباتهم الوطنية، مما يمنح الأجهزة الفنية فرصة لدعم التشكيلة ببعض العناصر الشابة خلال الودية المرتقبة.