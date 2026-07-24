حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 08:12 مساءً - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم رسمياً عن إسناد مهمة القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا الأول إلى المدرب يورجن كلوب، بعقد يمتد حتى عام 2030، وذلك في إطار خطة إحياء وهيكلة المنتخبات الوطنية.

الاتحاد الألماني يعلن تعيين يورجن كلوب مديراً فنياً للـ «مانشافت» حتى 2030

ويأتي التعاقد مع كلوب خلفاً للمدرب جوليان ناجليسمان، والذي انتهت رحلته مع المنتخب عقب الخروج المفاجئ من المونديال أمام منتخب باراجواي.

وتنتظر المدير الفني الجديد تحديات واستحقاقات كبرى، وفي مقدمتها إعادة بناء الهوية الهجومية للمنتخب الألماني وتجهيز الشياطين الحمر لخوض غمار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية والبطولات القارية القادمة.