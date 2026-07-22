أفضل الخضراوات الورقية لعلاج الإمساك : السبانخ تتصدر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 04:20 مساءً - يلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، إذ يسهم تناول الأطعمة الغنية بالألياف والسوائل في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، ويؤكد خبراء التغذية أن بعض الخضراوات الورقية تعد من أفضل الخيارات الطبيعية لدعم عملية الهضم، وفي مقدمتها السبانخ، لما تحتويه من عناصر غذائية تساعد على تليين البراز وتنظيم حركة الأمعاء.

ويُعد الإمساك من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، وغالبًا ما يرتبط بنقص تناول الألياف أو السوائل أو قلة النشاط البدني، لذلك فإن تعديل النظام الغذائي يمثل الخطوة الأولى للتخفيف من هذه المشكلة وتحسين صحة الأمعاء.

لماذا تعد السبانخ أفضل خضار للإمساك؟

تتميز السبانخ باحتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، التي تعمل على زيادة حجم البراز وتسهيل مروره داخل الأمعاء، ما يساعد على تحسين عملية الإخراج وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.

كما تحتوي السبانخ على كمية كبيرة من الماء، وهو عنصر ضروري لعمل الألياف بكفاءة، إذ يساعد على الحفاظ على ليونة البراز ويمنع جفافه، مما يسهل خروجه بصورة طبيعية.

إضافة إلى ذلك، يمكن إدخال السبانخ بسهولة في العديد من الوجبات، سواء في السلطات أو الشوربة أو الأطباق الرئيسية، ما يجعلها خيارًا عمليًا ضمن النظام الغذائي اليومي.

دعم البكتيريا النافعة في الأمعاء

لا تقتصر فوائد السبانخ على احتوائها على الألياف والماء، بل تسهم أيضًا في تغذية البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

ويؤكد المتخصصون أن الحفاظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء يساعد في تقليل اضطرابات الهضم وتحسين انتظام حركة الأمعاء، لذلك فإن تناول الخضراوات الورقية بانتظام يعد من العادات الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

أطعمة تعزز صحة الأمعاء

إلى جانب السبانخ، ينصح خبراء التغذية بإضافة مجموعة من الأطعمة الغنية بالألياف إلى النظام الغذائي، ومنها:

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، والكينوا، والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

البقوليات مثل العدس، والحمص، والفاصوليا.

الفواكه الطازجة الغنية بالألياف.

المكسرات والبذور باعتدال.

وتساعد هذه الأطعمة على زيادة استهلاك الألياف اليومية، بما يدعم انتظام حركة الأمعاء ويحسن عملية الهضم.

الدهون الصحية تعزز الاستفادة من العناصر الغذائية

ينصح الخبراء بإضافة كمية معتدلة من الدهون الصحية إلى الوجبات التي تحتوي على السبانخ، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو، لأنها تساعد الجسم على امتصاص عدد من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين "ك" والبيتا كاروتين.

كما يمكن إضافة الثوم والبصل وعصير الليمون إلى أطباق السبانخ، لما تحتويه هذه المكونات من مركبات تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة.

نصائح للتخلص من الإمساك

لتحقيق أفضل النتائج في علاج الإمساك والوقاية منه، ينصح الأطباء باتباع مجموعة من العادات الصحية، أهمها:

توزيع تناول الأطعمة الغنية بالألياف على مدار اليوم.

زيادة كمية الألياف تدريجيًا لتجنب الانتفاخ.

شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

ممارسة النشاط البدني بانتظام لتحفيز حركة الأمعاء.

عدم تأجيل الذهاب إلى الحمام عند الشعور بالحاجة إلى التبرز.

تناول نظام غذائي متوازن يضم الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات.

التغذية الصحية أساس الوقاية

يرى خبراء التغذية أن علاج الإمساك لا يعتمد على نوع واحد من الطعام، وإنما على اتباع نمط غذائي صحي متكامل يجمع بين الألياف والسوائل والنشاط البدني، مع الحرص على تناول الخضراوات الورقية بانتظام، وعلى رأسها السبانخ، التي تعد من أفضل الخيارات الطبيعية لدعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء بصورة آمنة.