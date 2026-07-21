من هو الموسيقار هاني شنودة ويكيبيديا؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:40 مساءً - هاني شنودة هو موسيقار وملحن وموزع موسيقي مصري، يُعد من أبرز رواد التجديد في الموسيقى المصرية الحديثة، وله دور بارز في تقديم شكل موسيقي مختلف خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما ارتبط اسمه باكتشاف عدد من نجوم الغناء المصري.

هاني شنودة ويكيبيديا.. الميلاد والنشأة

وُلد الموسيقار هاني شنودة يوم 29 أبريل عام 1943 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واهتم بالموسيقى منذ صغره، ثم درس الموسيقى بشكل أكاديمي، حيث تخرج في كلية الموسيقى عام 1966، وواصل تطوير خبراته الفنية من خلال دراسته بالكونسيرفتوار.

بدأ هاني شنودة مشواره الفني من خلال الاهتمام بالموسيقى الحديثة، وكان من أوائل الفنانين المصريين الذين سعوا إلى دمج الأساليب الموسيقية الغربية مع الطابع المصري، وهو ما جعله صاحب تجربة متفردة في عالم التلحين والتوزيع.

تأسيس فرقة المصريين وبداية مرحلة جديدة في الموسيقى

في عام 1977 أسس هاني شنودة فرقة المصريين، التي أصبحت واحدة من أهم الفرق الموسيقية المصرية، وقدمت لونًا جديدًا اعتمد على التجديد في الألحان والتوزيع، وحققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

وكانت فرقة المصريين محطة مهمة في تاريخ الموسيقى المصرية، إذ قدمت أعمالًا جمعت بين الحداثة والهوية المصرية، وأسهمت في تغيير شكل الأغنية الشبابية خلال تلك الفترة.

هاني شنودة واكتشاف نجوم الغناء

ارتبط اسم هاني شنودة باكتشاف ودعم عدد من الأصوات التي أصبحت لاحقًا من أشهر نجوم الغناء في مصر، حيث كان له دور في تقديم الفنان محمد منير للجمهور من خلال أول ألبوماته "علموني عنيكي"، كما ارتبط اسمه ببداية مشوار الفنان عمرو دياب بعد انتقاله من بورسعيد إلى القاهرة.

كما تعاون مع عدد من المطربين والمطربات، وقدم ألحانًا وتوزيعات ساهمت في تشكيل ملامح جديدة للأغنية المصرية.

أعمال هاني شنودة في السينما والدراما

لم يقتصر نشاط هاني شنودة على الأغاني فقط، بل قدم العديد من الألحان والموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات المصرية، حيث تميز بأسلوب موسيقي خاص يعتمد على التعبير الدرامي والابتكار.

ومن أبرز المجالات التي ترك فيها بصمة واضحة الموسيقى التصويرية للأعمال السينمائية، إذ استطاع من خلالها خلق حالة موسيقية مرتبطة بأحداث وشخصيات الأعمال الفنية.

جوائز وتكريمات هاني شنودة

حصل الموسيقار هاني شنودة على عدد من التكريمات تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته في تطوير الموسيقى المصرية، ومن أبرزها حصوله على جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2023 تقديرًا لدوره الفني والثقافي.

لماذا يُعد هاني شنودة من رواد الموسيقى المصرية؟

يُنظر إلى هاني شنودة باعتباره أحد أهم المجددين في الموسيقى المصرية، بسبب محاولاته المستمرة للخروج عن القوالب التقليدية، وتقديم تجارب موسيقية جديدة، إلى جانب دوره في دعم المواهب الشابة وصناعة أسماء أصبحت علامات بارزة في تاريخ الغناء المصري.