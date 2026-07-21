الموعد الرسمي لإجازة المولد النبوي الشريف 2026 وترقب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:40 مساءً - يتزايد اهتمام الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وجمهور الطلاب بملف العطلات الرسمية، بالتزامن مع اقتراب واحدة من أهم المناسبات الدينية العطرة في مصر، حيث ترتفع معدلات البحث لمعرفة تفاصيل إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2026 وموقف الحكومة من ترحيلها لتنظيم أوقات الراحة والسفر.

موعد المولد النبوي وتوقعات الترحيل

تُشير الحسابات الفلكية والأجندة الرسمية إلى أن ذكري المولد النبوي الشريف للعام الحالي توافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وهو يوم عطلة مدفوعة الأجر وفقاً للقوانين المنظمة.

ونظراً لوقوع المناسبة في منتصف الأسبوع، يسود الترقب حول اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس التالي لتوفير عطلة متصلة بنهاية الأسبوع، وهو ما يظل مرهوناً بالبيان الرسمي المنتظر صدوره عن رئاسة الوزراء، حيث يبقى الأربعاء هو الموعد المعتمد حتى الآن.

خريطة العطلات الرسمية المتبقية لعام 2026

تتضمن أجندة العطلات المدفوعة الأجر في مصر لعام 2026 نحو 18 يوماً، دون احتساب الراحات الأسبوعية الاعتيادية، وتتوزع الأيام الباقية منها على النحو التالي:

الخميس 23 يوليو: عطلة ذكرى ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس: ذكرى المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عطلة عيد القوات المسلحة (ذكرى انتصارات أكتوبر).

ويشكل معرفة هذه التواريخ أهمية كبيرة للشارع المصري لإعادة ترتيب خطط العمل والاستجمام العائلي قبل انقضاء العام.