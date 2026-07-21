الإسماعيلي يفاوض تراوري للعودة من جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:48 صباحاً - بدأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي التحرك مبكرًا لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث دخل مسؤولو الدراويش في مفاوضات مع البوركيني إيريك تراوري لاعب الفريق السابق، من أجل بحث إمكانية عودته مرة أخرى إلى صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإسماعيلي لبناء فريق قوي يجمع بين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة، بهدف المنافسة بقوة في الموسم المقبل والسعي للعودة سريعًا إلى الدوري الممتاز.

الإسماعيلي يفتح باب المفاوضات مع إيريك تراوري

كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلي عن وجود اتصالات مع إيريك تراوري خلال الفترة الحالية، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن عودته لارتداء قميص الدراويش من جديد،ولا تقتصر رغبة إدارة الإسماعيلي على استعادة اللاعب فقط، بل تدرس أيضًا توقيع عقد جديد معه يتضمن تمديد فترة بقائه داخل الفريق، في إطار خطة طويلة المدى للحفاظ على العناصر أصحاب الخبرة،ويعد تراوري من اللاعبين الذين يمتلكون خبرة كبيرة في الكرة المصرية، حيث سبق له اللعب بقميص الإسماعيلي، وهو ما يمنحه ميزة إضافية بسبب معرفته بأجواء النادي وطبيعة المنافسات المحلية.

خبرة تراوري تدعم مشروع الدراويش الجديد

يرغب الجهاز الفني للإسماعيلي في تدعيم الفريق بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة داخل الملعب، خاصة في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها النادي،ويرى مسؤولو الدراويش أن وجود لاعبين أصحاب خبرات مثل إيريك تراوري يمكن أن يساعد العناصر الشابة الموجودة بالفريق، سواء من خلال الجانب الفني أو نقل الخبرات داخل وخارج الملعب،ويأمل النادي في تكوين مجموعة متوازنة قادرة على المنافسة في دوري المحترفين، وتحقيق الهدف الأساسي بالعودة إلى الدوري الممتاز في أسرع وقت ممكن.

أزمة إيقاف القيد تؤثر على تحركات الإسماعيلي

تأتي مفاوضات الإسماعيلي مع تراوري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها النادي، وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد التي تحد من قدرة الفريق على إبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات،وتسعى الإدارة إلى التعامل مع هذه الأزمة بأفضل شكل ممكن، من خلال الحفاظ على اللاعبين المتاحين، ومحاولة استعادة بعض العناصر التي سبق لها تمثيل الفريق وتمتلك خبرة كافية لمساعدة الدراويش في المرحلة المقبلة،ويعمل مجلس الإدارة على إنهاء الملفات العالقة من أجل تجهيز الفريق قبل بداية الموسم الجديد، خاصة مع أهمية فترة الإعداد في بناء الانسجام بين اللاعبين.

قائمة الإسماعيلي تضم 19 لاعبًا حتى الآن

يضم الإسماعيلي في قائمته الحالية 19 لاعبًا، وهم:

عبد الله جمال، عبد الرحمن محروس، عبد الله محمد، أحمد أيمن، حسن منصور، عبد الله حسن "بيدو"، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير "كونتا"، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبد العال، عمر القط، نادر علاء، علي الملواني، بطيخة، محمد خطاري، نادر فرج، حسن صابر، أنور صقر، ويوسف محمد،ويواصل الجهاز الفني متابعة جميع اللاعبين خلال فترة الإعداد، من أجل تحديد احتياجات الفريق واختيار العناصر القادرة على تنفيذ الخطط الفنية خلال الموسم الجديد.

الإسماعيلي يعتمد على المواهب الشابة

بجانب التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات، يضع الجهاز الفني للإسماعيلي ملف تصعيد الناشئين ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة،ويدرس النادي منح الفرصة لعدد من اللاعبين المميزين من فريقي 2007 و2009، بهدف دمجهم مع الفريق الأول والاستفادة من المواهب الموجودة داخل قطاع الناشئين،وتعد سياسة الاعتماد على الشباب أحد الحلول المهمة التي يسعى الإسماعيلي لتطبيقها، خاصة في ظل الظروف المالية وأزمة القيد التي تواجه النادي.

طموحات جديدة للدراويش في الموسم المقبل

يسعى الإسماعيلي إلى استعادة مكانته الطبيعية في الكرة المصرية بعد الهبوط إلى دوري المحترفين، حيث تعمل الإدارة والجهاز الفني على بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق العودة إلى الدوري الممتاز،وتشكل عودة لاعبين أصحاب خبرات مثل إيريك تراوري خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حال نجاح المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين،وتترقب جماهير الدراويش خلال الأيام المقبلة تطورات ملف التعاقدات، خاصة مع اقتراب انطلاق فترة الإعداد الرسمية للموسم الجديد.