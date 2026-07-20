تأجيل جنازة أحمد جلال عبد القوي لتعرض والده لأزمة صحية

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أعلن محمد شقيق الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي تأجيل صلاة الجنازة التي كان من المقرر أن تقام اليوم عقب صلاة الظهر.
وكتب عبر حسابه على Facebook ليوجه اعتذاره ويكشف عن سبب التأجيل وقال: "نعتذر لحضراتكم حيث تم تأجيل صلاة الجنازة والدفن لفقيدنا /أحمد جلال عبد القوي نظرا للظروف الصحية للوالد ووصول باقي الأقارب من الخارج وسنوافيكم بتحديد موعد صلاة الجنازة والدفن الجديد، وتقبلوا اعتذارنا وجزاكم الله كل خير".
وسبق وأعلن شقيق أحمد جلال عبد القوي أن العزاء سيقتصر على المقابر، وكتب عبر حسابه على Facebook: "نظرا للظروف يقتصر العزاء على صلاة الجنازة وتشييع الجنازة في المقابر أو تلقي العزاء عبر الرسائل .. شكر الله سعيكم ولا أراكم مكروها في عزيز لديكم".
ورحل أحمد جلال عبد القوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 19 يوليو، عن عمر ناهز 42 عاما وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه إصابته بسرطان الحجاب الحاجز.
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