يحيى الفخراني يقود حراكًا فنيًا لتفعيل حق الأداء العلني

يشهد الوسط الفني المصري حراكًا متصاعدًا لدعم تفعيل قانون حق الأداء العلني، في خطوة تستهدف حماية الحقوق المالية والأدبية للفنانين عند إعادة عرض واستغلال أعمالهم الفنية، وفقًا لما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وفي هذا الإطار، استضافت نقابة المهن التمثيلية، الخميس، 16 يوليو، اجتماعًا موسعًا ضم نخبة كبيرة من نجوم الفن وصنّاع الدراما والسينما، لبحث آليات تنفيذ القانون، بما يضمن حصول الفنانين على حقوقهم، أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم.

شهد الاجتماع حضور الفنان يحيى الفخراني، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الفنان ياسر جلال، إلى جانب عدد كبير من النجوم، من بينهم ليلى علوي، هالة صدقي، صابرين، نجلاء بدر، بسمة، ورانيا فريد شوقي، رانيا محمود ياسين، سما إبراهيم، منى عبد الغني، أنوشكا، شريف منير، أكرم حسني، بيومي فؤاد، باسم سمرة، سيد رجب، محمد رياض، خالد سليم، محمد محمود، أحمد صيام، أحمد مجدي، محمد علاء، محمد رجب، إيهاب فهمي، أيمن عزب، بالإضافة إلى عدد من المخرجين والكتاب.