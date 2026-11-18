العدو يستهدف 9 محافظات بـ87 غارة
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 87 غارةً جويةً وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران ولحج وصعدة والبيضاء ومأرب وإب من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.
وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت خمسة آلاف و351 غارة جوية وصاروخًا.
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