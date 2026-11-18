احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروع نيفيرا يستهدف الارتقاء بالمقاصد السياحية وترسيخ مكانة غرب القاهرة كبوابة رئيسية للتنمية الاقتصادية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مشروع نيفيرا بوابة رئيسية للتنمية الاقتصادية غرب الجمهورية، موضحا أن قطاع السياحة فى مصر يشهد نمواً غير مسبوق .

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الإطلاق الرسمي لمشروع "نيفيرا".

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم توقيع عقد بين شركتي نيفيرا مصر وحسن علام القابضة، كما شهد توقيع اتفاقية بين نيفيرا مصر والمصرية للاتصالات.

وقال عبد الخالق عواد، الرئيس التنفيذي للشئون العقارية بشركة نيفيرا، إن المشروع خطوة جديدة لاستكمال تنفيذ رؤية الدولة ولكن بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات ومضاعفة عدد السائحين، والمشروع يجذب من 8 لـ 10 ملايين سائح سنوياً.

وتابع أن المشروع يهدف لإضافة 15 ألف غرفة سياحية، وموقع المشروع فريد واستثنائي فى قلب التاريخ.

قال حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن مشروع نيفيرا يمثل خطوة مهمة فى دعم التنمية السياحية فى غرب القاهرة الكبري وحسن علام القابضة تفتخر هى المطور الرئيسي للمشروع، ويوفر 450 ألف فرصة عمل.