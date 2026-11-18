احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - أصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 488 لسنة 2026، بشأن تعيين 3 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك بناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

3 علماء ينضمون إلى هيئة كبار العلماء

ونص القرار الجمهوري، المنشور في الجريدة الرسمية، على تعيين كل من الدكتور سيف رجب محمد قزامل، والدكتور عبد الفتاح عبد الغني محمد إبراهيم الهواري، والدكتور محمد إبراهيم محمد الحنفاوي، أعضاءً بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

القرار يستند إلى قانون إعادة تنظيم الأزهر

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2012 بشأن تشكيل هيئة كبار العلماء.

كما استند القرار إلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 474 لسنة 2015، و258 لسنة 2017، و108 لسنة 2020، و286 لسنة 2021، وإلى لائحة هيئة كبار العلماء الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 510 لسنة 2014.

وصدر القرار الجمهوري في 15 نوفمبر 2026، ونصت مادته الثانية على نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به وفقًا للقواعد المنظمة.

هيئة كبار العلماء بالأزهر

وتعد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إحدى الهيئات العلمية ذات المكانة البارزة داخل المؤسسة الأزهرية، وتضطلع بأدوار علمية ودينية في إطار اختصاصاتها التي ينظمها القانون، بما يعزز المرجعية العلمية للأزهر الشريف ومكانته في القضايا الدينية والفكرية.