احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن توزيع استهلاكات مياه الشرب على الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية، وإحصائيات استهلاك الجهات الحكومية؛ وذلك في إطار توجه الدولة نحو حوكمة إدارة الموارد المائية، وتعزيز كفاءة الاستخدام، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات.

كما استعرضت الوزيرة تفاصيل استخدامات الأنشطة الحكومية، التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، والمساجد والكنائس، والمساجد الأهلية والزوايا الخاصة، فضلًا عن اشتراكات مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بجميع المحافظات ومقرات الخدمات الحكومية؛ كما تناولت توزيع استخدامات الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال عام 2025/2026، التي تضم المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة وباقي الأنشطة.

وفي هذا الإطار، كلَّف رئيس مجلس الوزراء وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه المُوفِّرة في كل المنشآت الحكومية، موجهًا بتشكيل لجنة متابعة تتولى حصر عدد المباني التي التزمت، وعدد القطع المُركَّبة، وحجم الوفر في الاستهلاك، مؤكدًا أن كل وزير ومحافظ سيكون مسئولًا عن الجهات التابعة له.