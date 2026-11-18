بيان من وزارة الخارجية.. هذه تفاصيلهاستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة إقدام النظام السعودي على قتل كلًّ من الشهيدين: جواد قريريص وفاضل الصفواني.

وأشارت الوزارة، في بيان صادر عنها، إلى أن هذه الجرائم بحق أبناء القطيف وعموم شعب الجزيرة العربية، تؤكد مستوى التوحش الذي وصل إليه النظام السعودي.

وعبرًت وزارة الخارجية عن تضامن اليمن الكامل مع أبناء القطيف وبقية مناطق الجزيرة العربية أمام الظلم والإجرام المستمر بحقهم من قبل النظام السعودي.

