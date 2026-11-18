احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الإطلاق الرسمي لمشروع "نيفيرا". واستعرض رئيس الوزراء فيلماً تسجيليا عن المشروع وموقعه ، وتفاصيل ما يتضمنه

وقال عبد الخالق عواد، الرئيس التتفيذي للشئون العقارية بشركة نيفيرا، أن المشروع خطوة جديدة لاستكمال تنفيذ رؤية الدولة ولكن بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات ومضاعفة عدد السائحين.

وتابع عواد، أن المشروع يهدف لإضافة 15 ألف غرفة سياحية، وموقع المشروع فريد واستثنائي فى قلب التاريخ.