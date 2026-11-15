أخبار اليمن : بن حبتور يواسي آل العقّاري

بن حبتور يواسي آل العقّاريبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/ احمد احمد محسن العقاري، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، وشيخ مشائخ المديرية، وكافة آل العقاري، بمديرية السود محافظة عمران، وذلك في وقاة الشيخ / محسن محسن علي العقاري، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء عبّر بن حبتور باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الاليم .

، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".