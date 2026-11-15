مصطفى حسني ينصح محمد رضا العشري ببر والده في دولة التلاوة.. والمتسابق: جزمته فوق راسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 01:21 صباحاً -

وجه الداعية مصطفى حسني رسالة مؤثرة إلى المتسابق محمد رضا العشري خلال الحلقة الثانية من برنامج «دولة التلاوة»، طالبه فيها بمواصلة بر والده وخدمته مهما بلغ من نجاح أو شهرة، ليرد المتسابق بكلمات عبر فيها عن تقديره الكبير لوالده.

وأكد مصطفى حسني أن رعاية الوالد والإحسان إليه من أبسط صور رد الجميل، خاصة أنه كان سببا في نشأة ابنه على حب القرآن الكريم، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه العلاقة مع استمرار النجاح والتقدم في مجال التلاوة.

وقال حسني موجها حديثه إلى محمد رضا العشري: «أحسن صحبة والدك وافضل في خدمته لأنه أبسط حاجة في رد الجميل أن جعلك من أهل القرآن»، مضيفا أن على المتسابق التمسك ببر والده حتى إذا نال الشهرة والتكريم.

وجاء رد محمد رضا العشري معبرا عن مكانة والده لديه، إذ قال: «جزمة والدي على دماغي من فوق»، في تأكيد على اعتزازه بوالده واستعداده لمواصلة بره واحترامه.

وجرى هذا الحوار خلال الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، التي عرضت مساء السبت 14 نوفمبر 2026 عبر قنوات الحياة وCBC والناس، ضمن المسابقة المخصصة لاكتشاف ودعم المواهب المصرية في تلاوة القرآن الكريم.

وكان البرنامج قد انطلق في موسمه الجديد يوم الجمعة 13 نوفمبر، حيث أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن تقدم 25 ألف متسابق من مختلف المحافظات المصرية، جرى اختيار 32 منهم لخوض المنافسات عبر 6 مراحل لتقييم جودة الصوت وإتقان أحكام التجويد والترتيل.

ومن المقرر أن يتأهل 5 متسابقين إلى الحلقة النهائية لاختيار فائزين في فرعي التجويد والترتيل، يحصل كل منهما على مليون جنيه، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف بصوته وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، وإتاحة فرصة إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

ويشارك الجمهور في دعم المتسابقين من خلال التصويت عبر رمز الاستجابة السريع QR Code، فيما شهدت الحلقة الافتتاحية حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الذي رحب بعودة البرنامج ومواصلة اكتشاف الأصوات القرآنية الجديدة.