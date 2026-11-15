بتوجيهات من وزير الداخلية.. «مكافحة المخدرات» تواصل ندواتها التوعوية لطلاب المدارس والجامعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 08:54 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقي بظلالها على المجتمع، فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع عدد من طلاب المدارس، والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على مرحلتهم العمرية وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.