رئيس النيابة الإدارية تشهد حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بدار القضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 06:10 مساءً - بتشريف المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، شهدت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، مراسم أداء اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي ربيع أحمد محمد لبنة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، وذلك لأعضاء النيابة الإدارية الذين تم نقلهم للالتحاق بالعمل بالمحاكم الابتدائية بموجب القرار الجمهوري رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٦ الصادر في أول نوفمبر الجاري.

وقد رافقها كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأعربت عن خالص تمنياتها لهم التوفيق والسداد في استكمال مسيرتهم داخل محراب العدالة بالعمل بالمحاكم الابتدائية.