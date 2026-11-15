بعثة منتخب مصر تغادر إلى مالاوي استعدادًا لمواجهة الإياب في تصفيات أمم أفريقيا (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 07:06 مساءً - تغادر بعثة منتخب مصر، مساء اليوم الأحد، متجهة إلى مالاوي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على مالاوي، على ملعب بينجو الوطني، في إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

ويرأس البعثة خالد الدرندلي، كما يتواجد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ومصطفى أبو زهرة، وطارق أبو العينين، عضوا مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر إلى مالاوي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على أن تواصل كتيبة علي ماهر استعداداتها في وقت لاحق للمواجهة.

وتتكرر مواجهة منتخب مصر، أمام مالاوي، خلال 4 أيام في تصفيات أمم أفريقيا.

وكان منتخب مصر، قد فاز على مالاوي، بخماسية دون رد، في الجولة الثالثة، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، في مستهل مشوار علي ماهر مع المنتخب.ويتواجد منتخب مصر على قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، برصيد 7 أهداف، إذ حقق الفراعنة الفوز في مباراتين وكان التعادل حاضرًا في مناسبة وحيدة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن أنجولا صاحب المركز الثاني.بينما يمتلك منتخب مالاوي 3 نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل جنوب السودان الترتيب بدون نقاط.