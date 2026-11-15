أخبار اليمن : العدو يستهدف 4 محافظات بـ72 غارة

العدو يستهدف 4 محافظات بـ72 غارةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 72 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في محافظات صعدة وتعز ولحج والجوف وذلك من خلال طائرات "F-15" أقلعت من قاعدة خميس مشيط.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت خمسة آلاف و20 غارة جوية وصاروخًا.