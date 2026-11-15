وزير الخارجية يترأس مع نظيره الكويتي أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية الكويتية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 08:02 مساءً - ترأس د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد، بالاشتراك مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة، بمشاركة وفدي البلدين، وذلك لمتابعة مسارات التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد اعتزاز مصر بعمق وخصوصية العلاقات المصرية الكويتية، والحرص على الارتقاء بها إلى مستويات أكبر في إطار ما تتمتع به الدولتان من مكانة ومقومات، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كما جدد ترحيب مصر بالمستثمرين الكويتيين كشركاء في مسيرة التنمية، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تذليل أية عقبات تواجه استثماراتهم، ومشيداً بالدور المهم الذي تضطلع به الجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بدولة الكويت، واستعداد مصر لتوفير المزيد من الكوادر المتخصصة والعمالة المدربة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الكويتي.

تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ورفضها وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف أراضيها أو دول الخليج. كما بحث الجانبان تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، والأزمتين السودانية واليمنية، فضلاً عن أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع التأكيد على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ومنع التصعيد وتجنيب المنطقة مزيد من التوترات أو المواجهات العسكرية.

اختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على المحضر الختامي بشقيه السياسي والفني، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يمثل خارطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين حتى انعقاد الدورة المقبلة بالقاهرة عام 2028.