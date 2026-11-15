المتسابق عباس العيسوي يكشف صاحبة الفضل في اكتشاف موهبته بدولة التلاوة: أمي أول من آمن بصوتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 01:21 صباحاً -

كشف المتسابق عباس العيسوي عن الدور الذي لعبته والدته في اكتشاف موهبته في تلاوة القرآن الكريم، مؤكدا أنها كانت أول من انتبه إلى جمال صوته وحرصت على تشجيعه والاهتمام بموهبته منذ بداياته، وذلك خلال مشاركته في الحلقة الثانية من برنامج «دولة التلاوة».

وقال عباس العيسوي إن والدته كانت أول أفراد أسرته الذين لاحظوا قدراته الصوتية، مشيرا إلى أنها أولته اهتماما خاصا يفوق ما تلقاه من بقية أفراد العائلة، وكان لها دور بارز في تشجيعه على مواصلة رحلته مع التلاوة.

وجاءت تصريحات المتسابق خلال الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، التي عرضت مساء السبت 14 نوفمبر 2026 عبر قنوات الحياة وCBC والناس، ضمن منافسات تستهدف اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة وإتاحة الفرصة أمام المواهب الجديدة لإظهار قدراتها.

وكان البرنامج قد بدأ موسمه الثاني يوم الجمعة 13 نوفمبر، حيث أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن تقدم 25 ألف متسابق من مختلف المحافظات المصرية، قبل اختيار 32 مشاركا لخوض المنافسات الرئيسية التي تتضمن 6 مراحل لاختبار جودة الصوت ودقة الأداء وإتقان أحكام التجويد والترتيل.

وأوضحت آية عبد الرحمن أن 5 متسابقين فقط سيصلون إلى الحلقة النهائية، ليتم اختيار فائزين اثنين في فرعي التجويد والترتيل، يحصل كل منهما على جائزة مالية قدرها مليون جنيه.

وتشمل جوائز البرنامج كذلك تسجيل المصحف الشريف بصوت الفائزين وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، إلى جانب إتاحة فرصة إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، فيما يستطيع الجمهور دعم المتسابقين من خلال التصويت باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.

وشهدت الحلقة الافتتاحية حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الذي رحب بعودة البرنامج في موسمه الجديد، معربا عن سعادته باستمرار الفعاليات التي تحتفي بالقرآن الكريم وأصوات التلاوة المصرية.