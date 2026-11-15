أخبار اليمن : تنبيهات.. أجواء باردة في 8 محافظات

تنبيهات.. أجواء باردة في 8 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وهطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأن من المتوقع أجواء باردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، والبيضاء، وعمران، وصنعاء وصعدة ومرتفعات إب، والضالع ولحج.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، والمحويت، وريمة وإب وغرب صعدة، وعمران، وصنعاء وذمار.

ويتوقع تشكّل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.

كما نبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول في الشعاب والوديان، وسائقي المركبات على الطرق والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.