القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 07:06 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتكريم أبنائها المتميزين الذين رفعوا راية الوطن فى مختلف البطولات الرياضية المحلية والدولية، إستقبل وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة أبطال المؤسسات العسكرية الرياضية ونادى طلائع الجيش المحققين للميداليات المتنوعة بعد مشاركاتهم المتميزة فى مختلف البطولات الرياضية العالمية وذلك فور وصولهم إلى أرض الوطن.

حيث حققت اللاعبة سندس محمـد إبراهيم لاعبة نادى طلائع الجيش إنجازاً متميزا ًبعد تتويجها بالمركز الأول وحصدها الميدالية الذهبية فى منافسات رياضة الوشوو كونغ فو خلال مشاركاتها ضمن بعثة المنتخب الوطنى فى دورة الألعاب الأوليمبية داكار 2026.

كما حصل لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية ونادى طلائع الجيش على عدد (5) ميدالية متنوعة بنسبة 83% من إجمالى عدد (6) ميدالية، وذلك خلال مشاركاتهم ضمن بعثة المنتخب الوطنى فى بطولة العالم لرفع الأثقال بدولة الصين والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث حصد اللاعب عبدالرحمن يونس لاعب نادى طلائع الجيش عدد (٣) ميدالية متنوعة، الميدالية الفضية فى الخطف، والميدالية البرونزية فى الكلين والنطر، والميدالية الذهبية فى المجموع وتحطيم الرقم العالمى فى المجموع، كما حققت اللاعبة سارة سمير لاعبة المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية عدد (٢) ميدالية متنوعة، الميدالية الفضية فى الكلين والنطر، الميدالية البرونزية فى المجموع.

وحصل الطالب يحيى خالد صوابى لاعب المدرسة العسكرية الرياضية بمدينة المستقبل على الميدالية الذهبية فى رياضة ألعاب القوى بمسابقة رمى القرص وذلك خلال مشاركته فى دورة الألعاب الأوليمبية داكار 2026.

وفى سياق متصل نظم جهاز الرياضة للقوات المسلحة فعاليات الدورة العربية العسكرية الرابعة للتنظيم والإدارة فى المجال الرياضى، بحضور اللواء الركن يوسف دسمال الكوارى رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى الإتحاد العربى للرياضة العسكرية، وقد شارك فى الدورة عدد ( 12 ) دولة من الأعضاء بالإتحاد العربى للرياضة العسكرية إلى جانب مصر الدولة المنظمة والمستضيفة للدورة ، والتى تأتى فى إطار تعزيز أواصر الترابط مع الإتحاد العربى للرياضة العسكرية وتحقيق التعاون المشترك والمنافسة الرياضية بين أبناء الوطن العربى.