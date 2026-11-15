"خطر على الصحة".. عميد معهد السكر يحذر من استخدام أدوية السكري للتخسيس دون إشراف طبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - حذر الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر، من انتشار استخدام بعض أدوية السكري بغرض إنقاص الوزن دون استشارة طبيب متخصص، مؤكدًا أن تناول هذه الأدوية بشكل عشوائي يمثل خطورة على صحة المواطنين، حتى وإن كانت معروفة بقدرتها على المساعدة في إنقاص الوزن.

وأوضح نبيل خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CbC الذي تقدمه الاعلاميتان منى عبد الغني وايمان عز الدين أن استخدام أي دواء يجب أن يكون تحت إشراف طبي، حتى الأدوية البسيطة والشائعة مثل أدوية البرد، مشيرًا إلى أن لكل دواء جرعات محددة وفوائد وآثارًا جانبية ومضاعفات محتملة، ولا يمكن تناوله لمجرد الرغبة في الوصول إلى نتيجة معينة دون تقييم طبي.

وأضاف أن أدوية السكري ليست استثناءً من هذه القاعدة، وأن استخدامها بهدف التخسيس يتطلب تقييم الحالة الصحية للمريض، وتحديد مدى احتياجه للدواء، والجرعة المناسبة له، ومتابعة استجابته للعلاج، موضحًا أن الطبيب المتخصص هو المسؤول عن الموازنة بين الفوائد العلاجية والمخاطر المحتملة لكل دواء.

وشدد عميد المعهد القومي للسكر على أن خطورة الأمر لا تقتصر على استخدام الدواء دون وصفة طبية، وإنما تمتد إلى اختيار أدوية بناءً على تجارب الآخرين أو المعلومات المتداولة، دون معرفة مدى ملاءمتها للحالة الصحية، مؤكدًا أن الدواء الذي قد يناسب شخصًا ليس بالضرورة أن يكون مناسبًا لشخص آخر.

وأشار نبيل إلى أن التخصص الطبي أمر أساسي في التعامل مع مرض السكري، موضحًا أن المعهد القومي للسكر يعمل على إعداد كوادر طبية متخصصة من خلال الدبلومات المهنية في السكري والقدم السكري، بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس الصحي المصري، لتأهيل الأطباء بالخبرات الإكلينيكية اللازمة للتعامل مع المرضى ومضاعفات المرض.