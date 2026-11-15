عبد الفتاح الطاروطي يشيد بصوت محمد عبد الرحمن الخولي في دولة التلاوة ويحذره من التوتر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - أشاد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بأداء المتسابق محمد عبد الرحمن الخولي خلال الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، مؤكدا امتلاكه صوتا مريحا يتميز بالعذوبة والبساطة في الأداء، مع ضرورة التخلص من التوتر للحفاظ على الانسجام النغمي أثناء تلاوة القرآن الكريم.

وقال الطاروطي خلال تقييم أداء المتسابق إن صوته يصل إلى أذن المستمع برفق ودون تكلف، موضحا أن التوتر قد يؤثر على قدرة القارئ على التحكم في أدائه ويخرجه عن مساره الطبيعي، بما يؤدي إلى فقدان التسلسل النغمي المتوقع خلال التلاوة.

وأثنت لجنة التحكيم على مستوى محمد عبد الرحمن الخولي، ووصفت قراءته بالجيدة وصوته بالندي، مؤكدة أنه يمتلك خبرة وفهما واضحا لفنون التلاوة، وأن إمكاناته تؤهله لتقديم أداء أفضل من المستوى الذي ظهر به خلال الحلقة.

وجاءت إشادة لجنة التحكيم ضمن منافسات الحلقة الثانية التي عرضت مساء السبت 14 نوفمبر 2026 عبر قنوات الحياة وCBC والناس، في إطار الموسم الجديد الذي يستهدف اكتشاف المواهب المصرية في تجويد القرآن الكريم وترتيله.

وكانت الإعلامية آية عبد الرحمن قد أعلنت تقدم 25 ألف متسابق للمشاركة في الموسم الثاني، قبل اختيار 32 متسابقا لخوض المنافسات الرئيسية عبر 6 مراحل تعتمد على تقييم جودة الصوت ودقة الأداء والقدرة على إتقان التلاوة.

ومن المقرر أن يصل 5 متسابقين إلى الحلقة الختامية، لاختيار فائز في فرع التجويد وآخر في فرع الترتيل، ويحصل كل منهما على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف بصوته وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، وإتاحة فرصة إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك.