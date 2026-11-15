سقوط مدوٍ للبرتغال والنرويج تعبر ويلز

سقوط مدوٍ للبرتغال والنرويج تعبر ويلزتلقى المنتخب البرتغالي هزيمة ثقيلة على أرضه وأمام جماهيره، بعدما سقط أمام نظيره الدنماركي 1-4 السبت، في الجولة الخامسة ضمن المجموعة الرابعة من منافسات المستوى الاول لمسابقة دوري الأمم الاوروبية.

وسجل القائد بيار-إميل هويبيرغ في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، وراسموس هويلوند في الدقيقتين 50 و57، ويواكيم أندرسن في الدقيقة 75 أهداف الدنمارك، وبرناردو سيلفا هدف البرتغال المتأخر في الدقيقة 90+4.

وألحق رجال المدرب بريان ريمر الخسارة الاولى بالبرتغال الضامنة تأهلها إلى الدور ربع النهائي بعد 4 انتصارات تواليا، ليرفعوا رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن النروج الثالثة.

وفي مباراة أخرى ضمن المستوى الأول، تغلب المنتخب النرويجي على ضيفه الويلزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أنطونيو نوسا في الدقيقة 59، وأندرياس شييلديروب في الدقيقة 68، وإيرلينغ هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 88، فيما أحرز ديفيد بروكس هدف ويلز الوحيد في الدقيقة 79.

وضمن المنتخب السويدي تأهله إلى المستوى الأول في النسخة المقبلة، بعدما تغلب على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، ويحسم تأهله قبل جولة واحدة من ختام دور المجموعات.

وفي المجموعة الثالثة، حسم المنتخب النمساوي صعوده إلى المستوى الأول، إثر فوزه على ضيفه الأيرلندي بهدف دون رد، سجله ساسا كلادزيتش في الدقيقة 78، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويضمن صدارة المجموعة.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، فاز المنتخب الروماني على ضيفه البولندي بهدفين مقابل هدف، بعدما سجل ألكساندرو تشيكالداو ودينيس مان هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 68 و72، فيما أحرز مارسيل ريجولا هدف بولندا الوحيد في الدقيقة 82.