أخبار اليمن : شهيد و3 جرحى بنيران العدو في صعدة

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شهيد و3 جرحى بنيران العدو في صعدة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور انيس الاصبحي، استشهاد وإصابة 4 مدنيين بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة. شهيد و3 جرحى بنيران العدو في صعدةأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور انيس الاصبحي، استشهاد وإصابة 4 مدنيين بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة. وأوضح متحدث الصحة في بيان، أن مواطنا استشهد وأصيب ثلاثة آخرون بنيران العدو السعودي في مديرية رازح. وصعّد العدو السعودي خلال الساعات الماضية من حدة القصف الجوي والصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، وأضراراً مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

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