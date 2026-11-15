من قرية بأسوان إلى قلوب الملايين.. دولة التلاوة يستعيد رحلة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

سلط برنامج «دولة التلاوة» الضوء على المسيرة القرآنية للشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي الملقب بـ«صوت الجبل»، من خلال تقرير بصوت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، استعرض نشأته في صعيد مصر وبدايات تعلقه بالقرآن الكريم وصولا إلى انتشار صوته خارج حدود الوطن.

واستعاد التقرير تفاصيل مولد الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي عام 1954 في قرية كلح الجبل بمحافظة أسوان، مشيرا إلى الدور الذي لعبته والدته في غرس محبة القرآن الكريم داخله منذ طفولته، إذ اعتادت تلاوة الآيات القرآنية خلال فترة حملها به.

وأوضح التقرير أن الشيخ الراحل بدأ خطواته الأولى في تعلم القرآن الكريم عندما بلغ الرابعة من عمره، وكانت والدته معلمته الأولى التي شجعته على الحفظ والتلاوة، قبل أن يلتحق بكتاب القرية ويواصل رحلته مع كتاب الله.

وتناول التقرير إحدى الذكريات المرتبطة بطفولة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، حين كان يرافق أصدقاءه لجلب المياه من النهر، ويستغل تلك الرحلات في تلاوة القرآن الكريم، بينما يلتف رفاقه حوله للاستماع إلى صوته والإشادة بجمال أدائه.

وأشار التقرير إلى أن موهبته التي ظهرت في سنواته الأولى كانت بداية لمسيرة قرآنية امتد صداها إلى مختلف أنحاء العالم، حتى ارتبط اسمه بلقب «صوت الجبل» تقديرا لقوة صوته وتميزه في تلاوة القرآن الكريم.

وجاء الاحتفاء بالشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي خلال الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، الذي انطلقت منافساته يوم 13 نوفمبر 2026 عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة والحفاظ على تراث المدرسة المصرية في التلاوة.

ويشارك في الموسم الجديد 32 متسابقا جرى اختيارهم من بين 25 ألف متقدم، ويتنافسون عبر 6 مراحل تنتهي بوصول 5 متسابقين إلى الحلقة النهائية، لاختيار فائزين في فرعي التجويد والترتيل، يحصل كل منهما على مليون جنيه، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف وإتاحة فرصة إمامة المصلين خلال شهر رمضان.