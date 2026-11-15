المتسابق نصر السيد نصر يكشف بداياته مع القرآن في دولة التلاوة: رحلتي انطلقت من التعليم الأزهري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

كشف المتسابق نصر السيد نصر عن بدايات ارتباطه بالقرآن الكريم منذ طفولته، مؤكدا أن نشأته في التعليم الأزهري كانت مرتبطة بتعلم القرآن وتلاوته في سن مبكرة، وذلك خلال مشاركته في الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة».

وقال نصر السيد نصر إن رحلته مع القرآن الكريم بدأت منذ الصغر، شأنه في ذلك شأن الأطفال الملتحقين بالتعليم الأزهري، مشيرا إلى ارتباطه بكتاب الله منذ سنواته الأولى، قبل وصوله إلى منافسات البرنامج.

وجاءت تصريحات المتسابق خلال الحلقة الثانية التي عرضت مساء السبت 14 نوفمبر 2026 عبر قنوات الحياة وCBC والناس، ضمن الموسم الجديد الذي انطلق يوم الجمعة 13 نوفمبر بهدف اكتشاف المواهب المصرية المتميزة في تلاوة القرآن الكريم.

وكانت الإعلامية آية عبد الرحمن قد أعلنت خلال افتتاح الموسم الثاني تقدم 25 ألف متسابق من مختلف المحافظات المصرية، قبل اختيار 32 متسابقا للمشاركة في المنافسات الرئيسية التي تتضمن 6 مراحل لاختبار جودة الصوت ودقة الأداء والقدرة على إتقان أحكام التلاوة.

وأوضحت أن المنافسات ستشهد تأهل 5 متسابقين إلى الحلقة النهائية، ليتم اختيار فائزين اثنين في فرعي التجويد والترتيل، يحصل كل منهما على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف بصوته وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، وإتاحة فرصة إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

ويتيح البرنامج للجمهور المشاركة في دعم المتسابقين من خلال التصويت باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، بما يمنح المشاهدين فرصة المساهمة في اختيار الأصوات المفضلة لديهم خلال مراحل المنافسة.

وشهدت الحلقة الأولى من الموسم الجديد حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الذي رحب بعودة البرنامج، معربا عن سعادته باستمرار الأجواء القرآنية التي تجمع محبي التلاوة في مصر.