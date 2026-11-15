بهدفين في الوقت القاتل.. شيكو بانزا يقود أنجولا للفوز على جنوب السودان ويطارد مصر في الصدارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 01:21 صباحاً -

انتزع منتخب أنجولا فوزا ثمينا على جنوب السودان بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، ليواصل مطاردة منتخب مصر على صدارة المجموعة الثانية.

ونجح شيكو بانزا لاعب الزمالك في فك التعادل السلبي خلال الوقت بدل الضائع، بعدما سجل الهدف الأول لمنتخب أنجولا في الدقيقة 92، قبل أن يعزز فالدميرو ميرو تقدم أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 98، لتنتهي المواجهة بانتصار أنجولي بهدفين نظيفين.

وشهد اللقاء محاولات هجومية من المنتخبين طوال الشوطين، لكن التعادل استمر حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح بانزا في منح منتخب بلاده الأفضلية بهدف حاسم، أعقبه هدف ثان أكد حصول أنجولا على النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة رفع منتخب أنجولا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، متساويا مع منتخب مصر صاحب الصدارة، الذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما ظل منتخب جنوب السودان في المركز الأخير دون نقاط.

وكان منتخب مصر قد عزز موقعه في صدارة المجموعة عقب فوزه الكبير على مالاوي بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة، لتشتد المنافسة بين المنتخبين المصري والأنجولي على بطاقات التأهل إلى النهائيات القارية.

وشارك كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق أساسيا في قيادة هجوم أنجولا، بينما بدأ شيكو بانزا المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك ويسجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبدأ المنتخب الأنجولي المباراة بتشكيل ضم هوجو ماركيز في حراسة المرمى، وأمامه ساندرو كروز وجوناثان باوتاو وإسميفانيو جاسبار ومارسوني سامبو في الدفاع، بينما ضم خط الوسط بيدرو وأنطونيو مايسترو ومانويل كيليانو، وقاد الهجوم ديفي جيلبيرتو وكريستوفر مابولولو وفيليسو ميلسون.

وتضم المجموعة الثانية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 منتخبات مصر وأنجولا ومالاوي وجنوب السودان، وسط منافسة متواصلة على حسم بطاقات التأهل إلى البطولة.