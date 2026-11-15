أخبار اليمن : قصف باليستي لتحشيدات وآليات العدوان بلحج

قصف باليستي لتحشيدات وآليات العدوان بلحجاستهدفت القوات المسلحة اليمنية عددًا من تحشيدات العدو السعودي في منطقة خرز بمحافظة لحج.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف عدد من تحشيدات العدو السعودي التابعة للضابط السعودي بدر الحربي في منطقة خرز بمحافظة لحج بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأكد أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد كبير من الآليات.