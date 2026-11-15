أخبار اليمن : استشهاد وإصابة 5 مواطنين في صعدة وتعز

دوت الخليج -

استشهاد وإصابة 5 مواطنين في صعدة وتعز

استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرون بنيران العدو السعودي وتحشيداته في محافظتي صعدة وتعز. استشهاد وإصابة 5 مواطنين في صعدة وتعزاستشهد مواطن وأصيب أربعة آخرون بنيران العدو السعودي وتحشيداته في محافظتي صعدة وتعز. وأكد المتحدة باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بنيران العدو السعودي في منطقة الجبانة بمديرية شدا في صعدة. وأشار إلى إصابة طفلة بطلق ناري من قبل تحشيدات العدو السعودي في قرية حمه عزلة الأقروض بمديرية المسراخ في تعز، فيما أصيب سائق شاحنة مواد غذائية جراء غارة لطيران العدو السعودي على نقيل الصُحى الرابط بين محافظتي تعز ولحج.

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