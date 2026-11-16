أخبار اليمن : إسقاط خامس طائرة سعودية

إسقاط خامس طائرة سعوديةتمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله فجر اليوم من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع (CH4) تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف وذلك بسلاح مناسب.

وأشار إلى أن هذه الطائرة تُعد الخامسة التي تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاطها منذ بدء التصعيد.