أخبار اليمن : العدو يشن 65 غارة على 7 محافظات

دوت الخليج -

العدو يشن 65 غارة على 7 محافظات

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن طيران العدو السعودي، شن خلال الـ24 ساعة الماضية 65 غارة جوية وصاروخا على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. العدو يشن 65 غارة على 7 محافظاتأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن طيران العدو السعودي، شن خلال الـ24 ساعة الماضية 65 غارة جوية وصاروخا على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه ان غارات العدو السعودي استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات لحج والحديدة وتعز وعمران وصعدة ومأرب. وأشار إلى ان الغارات العدوانية نفذت بطائرات "F-15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران.

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