أخبار اليمن : صنعاء: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه اعتداءات المرتزقة

صنعاء: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه اعتداءات المرتزقةأكد مصدر عسكري، أن استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، جريمة جديد تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي ومرتزقته الذين ارتكبوا آلاف الجرائم بحق الشعب اليمني طوال 12 عاما.

كما أكد المصدر أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاعتداءات والخروقات المستمرة.

وقال" القوات المسلحة ستواجه أي تحشيدات تابعة للعدو السعودي، وهي أهداف مشروعة لقواتنا، لإفشال التحضيرات للحرب البرية التي يعلن عنها العدو باستمرار"، وفق "سبأ".

وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب بالحد الأدنى من حقوقه المشروعة في رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع كل أنواع الظلم عن الشعب اليمني.