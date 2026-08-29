أخبار اليمن : الأهلي يودّع كأس الجمهورية والشعب يتأهل

الأهلي يودّع كأس الجمهورية والشعب يتأهلودّع فريق أهلي صنعاء منافسات كأس الجمهورية لكرة القدم بظهور باهت ومخيّب للآمال في دور الـ16، بعد خسارته أمام مضيفه سيئون بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، على الملعب الأولمبي بمدينة سيئون.

تقدم الأهلي بهدف عبدالعزيز الجماعي من ركلة جزاء، لكن سيئون أدرك التعادل بواسطة حمد بن غودل، قبل أن يعزز صالح فايز النتيجة بهدفٍ ثانٍ، ليبلغ سيئون ربع نهائي البطولة بجدارة.

وعلى ملعب الظرافي، حسم فريق شعب صنعاء تأهله بعد تفوقه على ضيفه شباب مرخة من شبوة بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

افتتح الشعب التسجيل عبر باسل ميسري في الدقيقة 30، قبل أن يدرك أحمد مبارك التعادل للشباب في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة الشعب 4-3.

وسيلاقي فريق سيئون في دور الثمانية الفائز من مواجهة شعب إب و22 مايو، بينما يلعب شعب صنعاء أمام جاره وحدة صنعاء.