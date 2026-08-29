بمشاركة مرموش.. توتنهام يسقط أمام نيوكاسل بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 11:13 مساءً - سقط توتنهام المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، في فخ الهزيمة أمام ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب «توتنهام»، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة الظهور الأول للنجم المصري عمر مرموش رفقة فريقه الجديد توتنهام بعد انتقاله على سبيل الإعارة من فريق مانشستر سيتي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك عمر مرموش في المباراة بالكامل، ولكنه لم يساعد فريقه في تفادي الخسارة الثانية للسبيرز خلال الموسم الحالي، بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام برينتفورد، بثلاثية نظيفة.

وسجل ثنائية فريق نيوكاسل يونايتد كل من أنتوني إيلانجا ويوان ويسا في الدقيقتين 62 و72 من زمن اللقاء.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما بقى توتنهام بدون رصيد في المركز الأخير.

تشكيل توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد

تشكيل توتنهام

- حراسة المرمى: كينسكي.

- الدفاع: روبيرتسون، فان هيكي، جراي وفان دي فين.

- الوسط: فيرنانديز، جراي وبينتانكور.

- الهجوم: مرموش، تيل وتونالي.