الدولار يواصل مكاسبه

الدولار يواصل مكاسبهارتفع الدولار الأمريكي اليوم، مواصلًا مكاسبه خلال الجلسة، بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش ألمح فيها إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمائة.

وارتفعت توقعات رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى نحو 50 بالمائة، مقارنة بنحو 35 بالمائة قبل الخطاب.

وصعد مؤشر الدولار 0.35 بالمائة إلى 99.46، بعدما سجل 99.592، وهو أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس، فيما تراجع اليورو 0.34 بالمائة إلى 1.1611 دولار.

وارتفع الدولار نحو 0.7 بالمائة خلال الأسبوع، متجهًا لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي له في خمسة أسابيع، بينما انخفض اليورو نحو 0.6 بالمائة.

كما صعد الدولار 0.31 بالمائة أمام الين إلى 159.88، متجهًا لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.18 بالمائة إلى 1.3566 دولار.

وانخفض الدولار الكندي 0.24 بالمائة إلى 1.388 دولار كندي للدولار الأمريكي، متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 0.9 بالمائة، مع استمرار حالة الضبابية بشأن التجارة مع الولايات المتحدة.