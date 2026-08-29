فوايد السمسم لتقوية المناعة وتدفئة الجسم

بذور السمسم بتوفر فوايد صحية كتير للجسم، من اول تحسين الهضم لحد تعزيز صحة العظام، وتقوية المناعة، وتحسين صحة الجسم بشكل عام، لانها غنية بالعناصر الغذائية زي الحديد والزنك، والفيتامينات B6, E، والسيلينيوم وغيرها من الفيتامينات اللي بتدعم وظائف الجسم، كمان بتساعد على تدفئة الجسم في الايام البرد، وتحسين مستويات الطاقة، ودعم الصحة العامة. بعض الطرق لاقصى استفادة من السمسم : - ممكن تاكلي الطحينة او تضيفيها لاطباقك لانها مصنوعة من السمسم. - ممكن تضيفي السمسم على السلطات والخضار. - ممكن تضيفيه للعصاير. - وممكن تاكلي حلوى السمسم، اللي هنعرف طريقتها دلوقتي مع بعض. Sesame Seeds1 طريقة عمل حلوى السمسم ( اللادو ): المكونات: - كوباية سمسم. - ٣/٤ كوباية من السكر البني. - ٢ - ٣ معالق كبيرة سمنة. - شوية لوز وعين جمل مفرومين (او اي نوع مكسرات تفضليه او سوداني). sesame ladoo طريقة التحضير: ١- سخنيطاسة على النار وحطيالسمسم وحمصيه على نار هادية. ٢- لماالسمسم يبدأ يفرقع ولونه يتحول للون الدهبي، ارفعيه من على النار وسيبيه على جنب. ٣- وممكنتحمصي المكسرات لو حابة. ٤- فيطبق اخلطي السمنة مع السكر وضيفي الخليط ده للسمسم المحمص. ٥- وشكلي السمسم على شكل كورات، وكده الحلوى جاهزة للاكل.

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