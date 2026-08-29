أخبار اليمن : الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين أحدهم قائد القسام

الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين أحدهم قائد القساماغتال الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، 3 فلسطينيين أحدهم قائد في كتائب القسام، في غارة استهدفت منطقة حرش السعادة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو استهدفت منزلاً قيد الإنشاء، فيما توجهت عدة مركبات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان.

وبحسب الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، فإن الشهداء هم قيس إبراهيم محمد البيطاوي (22 عاماً)، وباسل محمد إبراهيم تركمان (26 عاماً)، ومؤمن محمد فارس جرادات (22 عاماً).

وعقب الغارة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل المستهدف، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه ومنعت المواطنين من الاقتراب.

ونعت كتائب القسام في بيان، "الشهيد القسامي القائد قيس إبراهيم محمد البيطاوي، والشهيدين المجاهدين مؤمن محمد جرادات وباسل محمد تركمان".

وتحدثت الكتائب عن دور البيطاوي في "الإشراف والتنفيذ على عددٍ من عمليات القسام في محافظة جنين، والتي كان آخرها عملية تفجير العبوة الناسفة في حي الجابريات بتاريخ 11 يونيو 2026، مما أسفر عن إصابة ضابطين، جراح أحدهما خطيرة".

وهذه المرة الأولى التي ينفّذ فيها جيش الاحتلال هجوماً جوياً على الضفة منذ شهور، وهي تأتي في وقت يتصاعد التوتر بالمنطقة على خلفية هجمات وإرهاب المستوطنين بحماية قوات الاحتلال وهو ما أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى.

وتصاعدت هجمات المستوطنين والاقتحامات في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023.

واستشهد ما لا يقل عن 1100 فلسطيني برصاص جنود أو مستوطنين بالضفة، وفق حصيلة تستند إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

"حماس" تزف شهداء جنين: الضفة ستبقى منبعاً للثوار

وزفّت حركة حماس في بيان "الشهداء الأبطال" في جنين، مؤكدة أن "هذه الجريمة النكراء (...) لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة؛ فالضفة ستبقى منبعاً للثوار والبطولات، وشعبنا الصامد سيواصل التمسك بأرضه وحقوقه وثوابته، ومقاومتنا لن تحيد عن درب الوفاء لدماء الشهداء، وستحفظ وصيتهم حتى نيل الحرية ودحر الاحتلال".

وحمّلت الحركة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القصف والجرائم المتصاعدة، واستمرار سياسته الوحشية القائمة على القتل والهدم والترويع، مشددة على أن "استمرار العدوان لن يصنع أمناً، ولا استقراراً للاحتلال".

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في جنين وسائر محافظات الضفة الغربية، إلى "تصعيد كل أشكال المقاومة، وإرباك حسابات الاحتلال الأمنية، والتصدي لجرائمه واعتداءات عصابات مستوطنيه، وتوحيد الجهود الوطنية لتعزيز الصمود والثبات في مواجهة مخططات القتل والضم والتهجير".