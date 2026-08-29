الداخلية تعلن ضبط المتهمين بانتحال صفة مندوبي توصيل ومحاول اقتحام منزل في القاهرة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 09:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بانتحال صفة مندوبي توصيل لشركة طلبات ومحاولة اقتحام أحد المنازل بالقاهرة .

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 25 / الجارى قام شخصين بالإدعاء بكونهما مندوبين بشركة طلبات ، ومحاولة إقتحام منزلها إلا أنها قامت بغلق الباب ومنعهما من الدخول وفرا هاربين .

أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (سائق ، عاطل، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة والمنيا")، وضبط بحوزتهما (سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، والإدعاء بكونهما مندوبى توصيل لشركة طلبات للتمكن من دخول الشقة وسرقة قاطنيها بالإكراه إلا أن الشاكية قامت بغلق الباب على قدم أحدهما والاستغاثة بالمواطنين وفرا هاربين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .