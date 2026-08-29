نجم «قادرون باختلاف» لـ «جوهرة مصرية»: الرئيس السيسي يمنحنا الثقة والوقوف أمامه يوم عيد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 03:29 مساءً -

قال عبد الرحمن محمد عادل، المطرب من أصحاب البصيرة ونجم احتفالات «قادرون باختلاف»، إن الأغاني التي قدمها خلال مشاركاته في الاحتفالات تحمل رسالة واحدة، وهي أن الإنسان يستطيع تجاوز الصعوبات ما دام يمتلك الإرادة والرغبة في تطوير نفسه.

وأضاف عبد الرحمن، خلال استضافته ببرنامج «جوهرة مصرية»، الذي تقدمه الإعلامية هبة عبد الفتاح على قناة CBC، أنه مع تقدمه في العمر أصبح أكثر وعيًا برسائل الأغاني التي يقدمها، مؤكدًا ضرورة أن يؤمن الإنسان بنفسه وأن يكون لديه حلم يعمل على تحقيقه، طالما يمتلك القدرة على التفكير والتطوير.

وتابع: «أوعى حاجة توقفك وتعطلك في الحياة»، مشيرًا إلى أن الإصرار والثقة بالنفس يمثلان أساسًا مهمًا في مواجهة التحديات وتحقيق النجاح.

«بطل الحكاية».. أغنية قريبة إلى قلبه

وأوضح عبد الرحمن عادل، أنه يعتز بشكل خاص بأغنية «بطل الحكاية»، التي قدمها خلال مشاركته في احتفالات «قادرون باختلاف»، مؤكدًا أنها من الأغاني الأقرب إلى قلبه، ولافتًا إلى أنها منحته فرصة للوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف أنه شارك في جميع نسخ احتفالات «قادرون باختلاف»، حيث قدم في النسخة الأولى أغنية «كل الحروف»، ثم «بطل الحكاية» في النسخة الثانية، و«هغني» في النسخة الثالثة، بينما شارك في النسخة الرابعة بأغنية «مش آسف إني أنا».

الوقوف أمام الرئيس السيسى.. ثقة تتزايد

وأشار عبد الرحمن إلى أنه عندما شارك للمرة الأولى كان صغيرًا ولم يكن مستوعبًا بشكل كامل أنه يقف أمام رئيس الجمهورية، لكنه مع تكرار المشاركة أصبح أكثر اعتيادًا على الأجواء، وظهر أمام الجمهور بثقة أكبر.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمنح المشاركين في الاحتفالات قدرًا كبيرًا من الثقة، معتبرًا يوم الاحتفال بـ«قادرون باختلاف» بمثابة عيد بالنسبة له.

ولفت إلى أن مشاركته في أغنية «بطل الحكاية» كانت مميزة أيضًا لوقوفه إلى جوار الفنان حسين الجسمي، مؤكدًا اعتزازه بهذه التجربة الفنية والإنسانية.