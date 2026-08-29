التضامن تتحرك لإنقاذ سيدة السيدة زينب بعد واقعة الاعتداء عليها من نجليها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 12:33 صباحاً - وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بفحص واقعة الاعتداء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على سيدة بمنطقة السيدة زينب في القاهرة على يد شابين قيل إنهما نجلاها.

وبدأ فريق التدخل السريع بالقاهرة تحركه فور توجيهات وزيرة التضامن لمتابعة البلاغ والتحقق من ملابساته على أرض الواقع حيث توجه الفريق إلى العنوان المشار إليه في الواقعة.

وعند وصول الفريق إلى شقة السيدة وطرق بابها لم يجد استجابة من الداخل. وبالاستعانة بمعلومات الجيران تبين عدم وجود السيدة داخل الشقة في ذلك الوقت كما أفادوا بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشابين على خلفية الواقعة.

وأوضح الجيران كذلك أن عددًا منهم حضر إلى المكان وقاموا بإغلاق الشقة بعد مغادرة السيدة وعدم وجودها بها.

وأكد فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي جاهزيته لتقديم مختلف صور الرعاية والحماية والدعم الاجتماعي والنفسي للسيدة فور الوصول إليها والتأكد من احتياجاتها.

وشدد الفريق على استمرار متابعة الحالة والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن توفير الحماية والرعاية المناسبة للسيدة والحفاظ على سلامتها.

وتأتي تحركات وزارة التضامن في إطار دور فريق التدخل السريع في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل وتوفير أوجه الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية.

ودعت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي شخص معرض للخطر أو يحتاج إلى تدخل عاجل مؤكدة أن سرعة تقديم البلاغ تساعد في الوصول إلى الحالات في أقرب وقت وتوفير الحماية والرعاية المطلوبة.

وأتاحت الوزارة عدة وسائل لتقديم البلاغات من بينها الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 16429 ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الرقم 16528 وخط "أبناء مصر" على الرقم 19828.

كما يمكن التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي عبر تطبيق واتساب على الرقم 01557582104 مع ضرورة إرسال الموقع الجغرافي أو أقرب عنوان للحالة حتى تتمكن فرق التدخل السريع من الوصول إليها بسرعة.