547 قتيلاً بفيضانات نيبال

547 قتيلاً بفيضانات نيبالارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال ومنطقة التبت الصينية إلى 547 قتيلا، و1437 مصابا، وسط تكثيف السلطات النيبالية عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا.

وقالت الشرطة النيبالية، إن 4473 من أفرادها شاركوا في الاستجابة للكارثة التي تسببت فيها سيول جارفة ضربت مناطق عدة، ولا سيما منطقة نهر بهوت كوشي في راسوا، فيما يواصل الجيش عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين، في ظل تزايد المخاوف بشأن مصير المفقودين.

وكان الجيش قد نشر في وقت سابق 1600 جندي للمشاركة في عمليات الإنقاذ وتوزيع المساعدات الطارئة وإدارة مراكز الإيواء المؤقتة للمتضررين، ليرتفع، مع نشر التعزيزات الجديدة، عدد العسكريين المشاركين في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثامين إلى 2800 جندي.

وعلى صعيد المساعدات الدولية، أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص مليوني يورو (2.3 مليون دولار) كمساعدات إنسانية للمتضررين من الفيضانات، لتلبية الاحتياجات العاجلة في مجالات الرعاية الصحية والغذاء والمأوى والمياه.

وقالت حجة لحبيب، مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، في بيان، إن الفيضانات جرفت طرقا وعزلت قرى، فيما تواصل أسر البحث عن ذويها المفقودين، مشيرة إلى أن الكارثة ضربت مناطق كانت لا تزال في طور التعافي من كوارث سابقة.

بدوره، قدر الصليب الأحمر أن تداعيات الانهيار الأرضي في منطقة الهيمالايا طالت بشكل مباشر نحو 93 ألف شخص، إذ باتوا يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية، في وقت حذر فيه مسؤولو الإغاثة من خطر وقوع فيضانات جديدة.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من المناطق الأكثر عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم، بحسب تقارير مرتبطة بتداعيات أزمة المناخ.