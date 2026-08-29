أخبار اليمن : الأمطار مستمرة وتحذير للمواطنين

الأمطار مستمرة وتحذير للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً والرياح الهابطة على أجزاء من محافظات البيضاء، والضالع، وتعز، وإب، وذمار، والمحويت، وحجة، وعمران، وصعدة ومرتفعات لحج وأبين.

وقد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، وريمة وصحاري ومرتفعات الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، كما تشمل الأمطار أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من العواصف الرعدية والرياح الهابطة ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجانب الأشجار العالية وبعدم استخدام الهواتف المحمولة وفصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية.

وحذر أيضاً من التدني في مدى الرؤية الأفقية والانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرق والمنحدرات الجبلية والسهول الساحلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.

ودعا المركز الجهات المختصة لأخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.