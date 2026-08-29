الأمطار مستمرة وتحذير للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً والرياح الهابطة على أجزاء من محافظات البيضاء، والضالع، وتعز، وإب، وذمار، والمحويت، وحجة، وعمران، وصعدة ومرتفعات لحج وأبين.
وقد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، وريمة وصحاري ومرتفعات الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، كما تشمل الأمطار أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية.
وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
كما حذر من العواصف الرعدية والرياح الهابطة ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجانب الأشجار العالية وبعدم استخدام الهواتف المحمولة وفصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية.
وحذر أيضاً من التدني في مدى الرؤية الأفقية والانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرق والمنحدرات الجبلية والسهول الساحلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.
ودعا المركز الجهات المختصة لأخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمطار مستمرة وتحذير للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.