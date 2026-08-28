أخبار اليمن : 4352 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

4352 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4352 شهيداً و12 ألفا و318 جريحاً.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها "أحصت شهيدين و8 جرحى، ما يرفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس وحتى اليوم إلى 4352 شهيدا و12318 جريحا".
وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتداءاته جنوبي لبنان، إذ نفذ تفجيرات في 3 بلدات، فيما توغلت قوة منه باتجاه بلدة عيتا الجبل وأضرمت النيران في أطرافها، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق أخرى.
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